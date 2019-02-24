20 أبريل.. الحكم على ربة منزل وشقيقها قتلا زوجها بالبساتين

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 20 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بقتل زوجها على إثر خلافات بالبساتين.

وصدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار بكر أحمد بكر رئيس النيابة الكلية، في القضية رقم ٦٤٩١ لسنة ٢٠١٧ جنايات البساتين، أن المتهمين "عبد الناصر دسوقي، وأمال دسوقي"، قاما بقتل المجني عليه "مسلم عبد الله" عمدا مع سبق الإصرار، فبعد أن نشب الخلاف بينه وبين زوجته المتهمة الثانية بيت المتهم النية وعقد العزم علي قتله وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا وجوده فيه، وما أن ظفر به وحيدا في مسكنه حتي استل المتهم سكينا وسدد له عدة طعنات قاسية بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك ازهاق روحه فأحدثا الإصابات التي أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهمة الثانية مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة.