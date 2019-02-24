وزير الخارجية الجزائرى يشيد بالقفزة النوعية للمرأة الجزائرية خلال الـ20 عاما الماضية

أ ش أ

أشاد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري اليوم الأحد بالقفزة النوعية التي حققتها المرأة الجزائرية خلال العشرين عاما الأخيرة بفضل سياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم إلى أن مساهل أشار خلال استقباله رؤساء الوفود المشاركة في الدورة 38 للجنة المرأة العربية التي استضافتها الجزائر اليوم الأحد إلى الاهتمام الخاص الذي أولاه الرئيس بوتفليقة للمرأة.

ولفت مساهل إلى دور المرأة الجزائرية وحضورها في الحياة السياسية وفي كثير من القطاعات، على غرار التربية والصحة والعدالة، وتجاوزها نظيراتها في كثير من الدول، بما فيها الدول المتقدمة، مثمنا مكانتها في المجتمع، ومذكرا بدورها الفاعل والفعال في مقاومة الاحتلال والمشاركة في الثورة التحريرية بجانب الرجل.

وتطرق مساهل إلى مساهمة المرأة في البناء الوطني، من خلال تبوئها مكانة متقدمة في مجالات حيوية عديدة.

من جانبهن، شكرت السيدات رئيسات الوفود العربية الجزائر على استضافتها لهذه الدورة، وعبرن عن شكرهن للرئيس بوتفليقة وتقديرهن لجهده لترقية مكانة المرأة الجزائرية في المجتمع.