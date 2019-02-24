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وزير التعليم العالى: افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية 2020

الأحد، 24 فبراير 2019 12:45 م
وزير التعليم العالى: افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية 2020 الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب وائل ربيعى - تصوير كريم عبد العزيز
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إنه سيتم افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر 2020.
 
وأوضح الوزير، خلال جولته التفقدية لحرم جامعة ( كندا - مصر) عقب الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، الأحد: "اليوم أنا أسعد واحد فى الكون أنني أكون مع جامعة من البداية عندما كانت صحراء حتى تحولت من الحلم إلى حقيقة على أرض الواقع.. اليوم طعم تاني خالص لأن هنا يوجد طلبة؛ لأن جامعة من غير طلبة ليست جامعة". 
 
ووجه عبد الغفار كلمته للطلاب قائلًا: "التعليم والجامعة ليسوا فقط مكان لتلقى العلم، ولكن الجامعة تعمل على تشكيل وجدان الإنسان خلال دراسته بها"، مؤكدا أن ما يتم تدريسه حاليًا فى جامعة كندا – مصر هو ما تحتاجه مصر فى رؤيتها المقبلة، من تخصصات عديدة الخاصة بالمستقبل. 
 
وتابع الوزير: "أنا رأيت هذا المشروع وهو حلم بالنسبة للمجتمع المصرى، حيث أن وجود فرع لجامعة أجنبية في مصر يرفع كفاءة التعليم، ويعد بديل للطلاب المصريين للدراسة داخل الوطن".
 
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الوزارة عملت على دراسة سوق العمل وما يحتاجه حاليًا ومستقبلًا حول العالم، وكان العامل المشترك في ذلك هو تخصص نظم المعلومات. 
 
وأوضح عبد الغفار، أن المجلس الأعلى للجامعات قرر فتح كليات جديدة متخصصة في نظم  المعلومات؛ حيث أنه يوجد 15 كلية فقط في 26 جامعة حكومية في مصر متخصصصة في هذا المجال.
 
 

 

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لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان (3)
 

 

لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان (4)
 

 

لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان (5)
 

 

لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان (6)

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