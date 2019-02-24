"وزير البترول" يزور غدا مجمع الفوسفات فى أبو طرطور بالوادى الجديد

كتبت ـ أسماء أمين

يزور غدا الاثنين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجمع الفوسفات فى أبو طرطور، بمحافظة الوادى الجديد، والذى سيتم البدء فى تنفيذه ابريل القادم بتكلفة اجمالية تقدر بحوالى 1.4 مليار دولار.

ويعد أحد المشروعات القومية و المخطط انشاؤه فى موقع مناجم أبو طرطور، وكانت أولى خطوات تدشين المشروع بتوقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة فوسفات مصر وشركة ابو قير للأسمدة أواخر عام 2012، وسوف يرافق الوزير فى الزيارة كل من محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، ورئيس شركة فوسفات مصر خالد الغزالى.

وتعود فكرة إقامة هذا المشروع إلى سبعينات القرن الماضى، حيث تم استكمال كافة الخدمات والمرافق والبنية الأساسية الهائلة مع نهاية التسعينات ، لكن واجه المشروع الكثير من الصعوبات التى تعود الي اختلاف وجهات النظر في كيفية معالجة الخام وعمليات التنقيب تحت السطح الي ان تم انشاء شركة فوسفات مصر عام 2009 لتتولي ادارة مناجم ابوطرطور.

وقد أعادت الدولة "فوسفات أبوطرطور" إلى دائرة الضوء والإهتمام مرة أخرى، حيث قررت الحكومة إحياءه من خلال شركة "فوسفات مصر"، وقد أكد وزير البترول على أن خام الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية تصل قيمة صادراتها حاليا إلى 800 مليون دولار.