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وزير الاتصالات يرأس وفد مصر فى المؤتمر العالمى للهواتف

الأحد، 24 فبراير 2019 10:50 ص
وزير الاتصالات يرأس وفد مصر فى المؤتمر العالمى للهواتف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد
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غادر القاهرة صباح اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهاً الى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة.

وهو الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها في العالم الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجاري بمشاركة نحو 2400 شركة عالمية، وأكثر من 100 ألف مشارك من صناع القرار والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف أنحاء العالم.

ويضم الوفد المصرى عددا من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي عدداً من الوزراء والمسئولين لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مسئولي المنظمات الدولية، وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سيشهد الدكتور عمرو طلعت توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة وأحدث الابتكارات في مجال صناعة الهواتف المحمولة، وخدمات الجيل الخامس، وتتضمن فعالياته عقد عدد من المحاضرات، وورش عمل، ومناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء ومستثمرين، كما يتم عقد مسابقات بين الشركات الناشئة؛ بالإضافة إلى استعراض الإصدارات الجديدة لشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة.


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