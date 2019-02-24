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وزير الإعلام السعودى يلتقى الصحفيين المصريين.. ويؤكد: يجب أن نتحد

الأحد، 24 فبراير 2019 10:59 م
وزير الإعلام السعودى يلتقى الصحفيين المصريين.. ويؤكد: يجب أن نتحد وزير الإعلام السعودى
شرم الشيخ- محمد الجالى
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أعرب وزير الإعلام السعودى تركى الشبانة، عن سعادته بالتواجد هنا فى مصر، مؤكداً تحمسه للقاء بين الإعلام المصرى والسعودى.

 

وقال "الشبانة"- خلال لقائه الصحفيين المصريين على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ مساء اليوم، الأحد، فى حضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسفير أحمد قطان وزير الدولة السعودى للشئون الأفريقية- قال إن من واجبنا أن نكون متحدين أكثر وهدفنا واضح تماماً.

 

وشدد على ضرورة أن نعمل سوياً لكى تكون مصر والسعودية يداً واحدة، مضيفاً: "أتمنى مساعدتكم جميعاً لكى نصل لهذا الهدف".

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