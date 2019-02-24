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وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة

الأحد، 24 فبراير 2019 09:58 ص
وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولي المهندس علاء محمد إبراهيم منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز المدينة المليونية بشرق بورسعيد، والمهندس أشرف عبدالرحمن فتح الله، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، والمهندس أشرف فتحى محمود عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس عبدالمنصف الرفاعى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة.

وشمل القرار تولى المهندس عاطف زكريا على، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل كبيراً للأخصائيين بدرجة مدير عام بقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس شريف مجدى حسين الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس خالد حسن محمد شاهين، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومشرفا على جهاز تنمية شمال خليج السويس، والمهندس عبدالرؤوف حامد عبدالرؤوف، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشروق.

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً وزارياً بتولى المهندس محمد وجدى حسين أحمد، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بالإشراف على مدينتى (الصالحية الجديدة – المدينة المليونية بشرق بورسعيد)، ويكون مقر عمله جهاز مدينة الصالحية الجديدة.

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