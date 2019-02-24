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خلال اجتماعه الأول .. ‬

وزير الإسكان يشدد لـ"رؤساء أجهزة المدن" على التعامل بحسم مع المخالفات

الأحد، 24 فبراير 2019 10:10 ص
وزير الإسكان يشدد لـ"رؤساء أجهزة المدن" على التعامل بحسم مع المخالفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
‫ كتب أحمد حسن ‬
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الأول مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات السكنية والتنموية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.‬
 
وزير الاسكان (1)
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‫خلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى أهم المشكلات التى تواجه أجهزة المدن الجديدة، مطالباً جميع رؤساء أجهزة المدن، بالعمل على توفير موارد مستدامة، للإنفاق على عمليات التشغيل والصيانة للمشروعات بالمدن، ومراعاة ذلك عند إعداد المخططات، ووضع خطط طموحة تتوافق مع الإمكانيات المتاحة لكل مدينة، لتنفيذ المشروعات المختلفة، وإعادة توزيع العاملين على الأجهزة المختلفة لتتماشى مع حجم الاحتياج الفعلى لكل مدينة، والتقييم المستمر لأدائهم.‬
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‫وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة المتابعة الدورية لجميع المشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، ووضع جداول زمنية لتنفيذ المشروعات، والالتزام بها، وإعداد تقارير دورية عن الإنجازات التى تم تحقيقها بكل جهاز مدينة جديدة،، بحيث يعتبر هذا التقرير مؤشراً لأداء رئيس الجهاز وفريق العمل.‬
 
وزير الاسكان (2)
 
‫كما طالب وزير الإسكان، جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بتقديم المقترحات المختلفة القابلة للتنفيذ لتنمية مدنهم، والمساهمة فى توفير موارد دائمة للإنفاق عليها، والإعلان عن جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، مؤكداً أن رؤساء الأجهزة لديهم من التفويضات والصلاحيات، ما يخولهم لمواجهة العقبات التى تواجه مدنهم والعمل على حلها، وهو الأمر الذى يلقى على عاتقهم مسئولية كبيرة للارتقاء بمستوى مدنهم وتوفير جودة الحياة لسكانها.‬
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‫وكلَّف الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الاهتمام بمنظومة النقل الداخلى بالمدن الجديدة، وربطها بالنقل الخارجى، لتشجيع المواطنين على الانتقال للإقامة بالمدن الجديدة، والاهتمام بجودة تشطيب الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، ومشروعات الإسكان الأخرى، مثل سكن مصر، ودار مصر، وجنة، وكذا ضرورة تطوير مشروع "ابنى بيتك"، وحل المشكلات المتعلقة به، وتحديد مسئول عن متابعة المشروع بكل مدينة.‬
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‫وكلف الوزير أيضاً، بتشغيل جميع المبانى الخدمية التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمدن الجديدة، وكذا تشغيل الأندية، ومراكز الشباب، لاستكمال عملية التنمية وتوفير الخدمات المختلفة لسكان تلك المدن، بجانب الاهتمام بتطوير المحاور المرورية، وتنظيم الميادين، للحد من التكدسات المرورية، وضرروة الاهتمام بأعمال النظافة بالأحياء والشوارع والميادين، وتوفير أماكن لجمع المخلفات الصلبة، ووضع منظومة لإعادة تدويرها، وإزالة مخلفات البناء، وسرعة العمل على حل مشكلة منطقة الزبالين بمدينة15 مايو.‬
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وزير الاسكان (3)
 
‫وشدد الدكتور عاصم الجزار على ضرورة التعامل بحسم مع أى مخالفات جديدة، أو تعديات، وإزالتها على الفور، مع أهمية تحصيل قيمة فواتير استهلاك المياه، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتركيب العدادات مسبقة الدفع بالوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروعات تسكين قاطنى المناطق داهمة الخطورة، مؤكداً أنه لا تهاون فى تحصيل مستحقات الدولة.‬
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‫وأكد الوزير ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المرافق لقطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، وتسليمها لمستحقيها، حيث يُعد من أهم المشروعات بالمدن الجديدة، ويهدف لربط أبنائنا العاملين بالخارج بوطنهم، موجها بضرورة تنظيم مشروع "شارع الشباب"، الذى تم تنفيذه فى عدد من المدن، على غرار شارع مصر، والحرص على عدم تحوله إلى مشروع عشوائى.‬
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‫وكلف الدكتور عاصم الجزار قيادات الهيئة، بضرورة إعداد كتاب دورى يتم توزيعه على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمشاركة جميع المعلومات، والتجارب الناجحة فى المدن الأخرى، للاقتداء بها، من أجل الوصول بالمدن الجديدة إلى أعلى مستوى من الرقى والتحضر، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى. ‬
 
 

وزير الاسكان (4)
 

وزير الاسكان (5)

 


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