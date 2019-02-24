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وزير الأوقاف: التستر على جماعة الإخوان خيانة شرعية ووطنية

الأحد، 24 فبراير 2019 01:12 م
وزير الأوقاف: التستر على جماعة الإخوان خيانة شرعية ووطنية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جماعة الإخوان الإرهابية أعلنت عن حقيقتها ووجهها القبيح صراحة فى دعواتها المتكررة إلى استهداف أمن الوطن وأمانه واستقراره، بما يكشف جهلهم بالدين وخيانتهم لوطنهم، حيث تسير الجماعة الإرهابية على خطا داعش في الفساد والإفساد، واستحلال سفك الدماء، وترويع الآمنين، مما يجعل العمل على كشف ضلالهم وإضلالهم ، وبيان وجوه فسادهم وإفسادهم، واجبًا شرعيًا ووطنيًا.

وشدد جمعة على أن التستر على عناصر الجماعة الإرهابية، أو دعمهم بأى لون من ألوان الدعم المادى أو المعنوى هو خيانة شرعية ووطنية، لأن هذه الجماعة تشكل خطرًا على الدين الذى تشوههه بإجرامها، وعلى الوطن الذى تستهدفه بعمالتها وخيانتها وكفرها به وتحريضها عليه.

 

 


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