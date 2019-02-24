وزيرة الصحة تشهد تدشين الحملة القومية ضد شلل الأطفال من بورسعيد.. اليوم

قال الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بورسعيد، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ستدشن صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، من مركز طبى العرب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بورسعيد، أن الحملة من المقرر لها أن تستمر حتى الأربعاء المقبل، ويصل عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة 109 آلاف طفل وطفلة بجميع قرى والأحياء والوحدات الثابتة والمتحركة بإجمالى 350 فرقة بالحضور والريف.

وناشد الدكتور عادل تعيلب، المواطنين بالإقبال على المبادرة بتطعيم أطفالهم بالأعمار المستهدفة والتعاون مع فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة والتى ستنتشر فى جميع أرجاء المحافظة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الحملة التى ستنفذها مديرية الصحة ببورسعيد تتضمن الدفع بفرق متنقلة من منزل إلى منزل بالمناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق العامة والمنشآت الصحية "مراكز حضرية، مكاتب صحية، مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات العامة والمركزية.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال انتشار 350 فرقة طبية بنطاق دائرة المحافظة ما بين ثابتة ومتحركة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.