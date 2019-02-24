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وزيرا الاستثمار والمالية ورئيس هيئة قناة السويس يبدأون اجتماعاتهم فى "سيول"

الأحد، 24 فبراير 2019 12:28 م
وزيرا الاستثمار والمالية ورئيس هيئة قناة السويس يبدأون اجتماعاتهم فى "سيول" سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
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- سحر نصر: تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية فى ظل الشراكة القائمة والتعاون الاقتصادى المتميز بين البلدين والنماذج الناجحة التى تقدمها الاستثمارات الكورية فى مصر

- وزير المالية: الاجتماعات سوف تتناول بحث آفاق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين 

- الفريق مهاب مميش: بحث تعزيز سبل التعاون مع كوريا فى مجال صناعة السفن وعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصاية لقناة السويس

 

تبدأ الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، غدا الاثنين 25 فبراير 2019، زيارة ترويجية للاستثمار بالعاصمة الكورية "سيول".
 
ومن المنتظر أن يعقد خلال الزيارة منتدى الاعمال المصرى الكورى بحضور عدد من رجال الاعمال المصريين والكوريين، كما ستلتقى الوزيرة ووزير المالية والفريق مهاب مميش، بعدد من الشركات ومؤسسات التمويل المالية الكورية، اضافة إلى رئيس الوزراء الكورى ونائبه، وسيقومون بزيارة إلى احدى المشروعات الكورية، فى اطار الاستفادة من التجربة الكورية الناجحة فى انشاء المناطق الاستثمارية.
 
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حرص مصر على الاستفادة من الزيارة بتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية فى ظل الشراكة القائمة والتعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية فى مصر.
 
وأعربت الوزيرة عن تطلع مصر لمزيد من التعاون خاصة فى ضوء المشروعات التنموية الكبرى التى يتم تنفيذها فى مصر وتطوير البنية الاساسية بما يعزز من بيئة الاستثمار، داعية الشركات الكورية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات.
 
 
وأوضحت "نصر" أن الاستثمارات الكورية فى مصر تبلغ 560 مليون دولار، وهناك عدد من قصص النجاح التى حققتها الشركات الكورية فى مصر، مثل سامسونج وإل جى، مشيرة إلى التعاون المثمر بين مصر وكوريا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى كوريا الجنوبية فى مارس 2016.
 
 
فيما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاجتماعات سوف تتناول بحث آفاق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين إلى جانب استعراض الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر مؤخرا، وما حققته من نجاحات أشادت بها المؤسسات الدولية بجانب انعكاسها على تحسن درجات تصنيف مصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
 
ومن جهته، أشار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الزيارة فى اطار تعزيز سبل التعاون بين هيئة قناة السويس وبين الشركات الكبرى بكوريا الجنوبية، خاصة فى مجال صناعة السفن، وعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصاية لقناة السويس على المستثمرين فى كوريا.

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