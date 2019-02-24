هيئة قضايا الدولة تجنب محافظة الاسماعيلية دفع مبلغ 7.5 مليون جنيه

كتب إبراهيم قاسم

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل من الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية، جنب الدولة من دفع مبلغ 7ملايين و448 ألفا و430 جنيها.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها إن الهيئة حصلت على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 15 ديسمبر 2018 فى الدعوى رقم 3308 لسنة 19 ق المقامة من أحد المواطنين ضد السيد محافظ الإسماعيلية وآخرين بصفاتهم برفض الدعوى التي طالب المدعى فيها بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ 7 ملايين و448 ألفا و430 جنيها بزعم أحقية المدعى في تلك المبالغ كونها تعويضات له وفروق أسعار عن عقد مقاولة ونتيجة تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى.

وأشار نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمى باسمها، أنه صدر الحكم برفض الدعوى تأسيساً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.