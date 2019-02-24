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ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

الأحد، 24 فبراير 2019 09:29 م
ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه عاصم الجزار وزير الاسكان
كتب أحمد حسن
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ينشر اليوم السابع كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة ،التى أعلنت عنها وزارة الإسكان ، حيث حددت الوزارة  مقدم حجز الوحدة70  الف جنيه يتم سدادها داخل بنك التعمير والاسكان، كما يختلف سعر المتر حسب الوحدة وموقعها وسيبدأ ب6800 جنيه للمتر .

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)،اعتباراً من يوم الأحد 24/2/2019، مضيفاً أن مقدم الحجز يبدأ من 70 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).


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