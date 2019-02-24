ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة ،التى أعلنت عنها وزارة الإسكان ، حيث حددت الوزارة مقدم حجز الوحدة70 الف جنيه يتم سدادها داخل بنك التعمير والاسكان، كما يختلف سعر المتر حسب الوحدة وموقعها وسيبدأ ب6800 جنيه للمتر .

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)،اعتباراً من يوم الأحد 24/2/2019، مضيفاً أن مقدم الحجز يبدأ من 70 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).