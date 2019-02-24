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الأحد، 24 فبراير 2019 05:33 م
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نائب محافظ الوادى الجديد تلتقى مستثمرين عربا وأجانب لبحث تنفيذ مشروعات تنموية

الأحد، 24 فبراير 2019 05:16 م
نائب محافظ الوادى الجديد تلتقى مستثمرين عربا وأجانب لبحث تنفيذ مشروعات تنموية جانب من اللقاء
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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التقت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، وفدين من المستثمرين العرب والأجانب، وذلك لبحث إقامة مشروعات استثمارية فى المجالات الزراعية والصناعية، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

واستعرضت مجدى، خلال اللقاء أبرز المقومات الاستثمارية والتنموية والبيئية بالمحافظة، والتيسيرات والمزايا التى تقدمها لتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمحافظة.

كما تناول اللقاء عرض، إمكانية التعاون مع هؤلاء المستثمرين فى تسويق وتصدير منتجات التمور التى تنتجها المحافظة للأسواق العالمية، والاستفادة من النقلة النوعية التى ستشهدها صناعة التمور خلال الفترة القادمة، بناء على قرارات رئيس الجمهورية، بإنشاء اول بورصة للتمور على مستوى الجمهورية بالمحافظة وإقامة مناطق لوجيستية.

 


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