نائب محافظ الوادى الجديد تلتقى مستثمرين عربا وأجانب لبحث تنفيذ مشروعات تنموية

التقت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، وفدين من المستثمرين العرب والأجانب، وذلك لبحث إقامة مشروعات استثمارية فى المجالات الزراعية والصناعية، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

واستعرضت مجدى، خلال اللقاء أبرز المقومات الاستثمارية والتنموية والبيئية بالمحافظة، والتيسيرات والمزايا التى تقدمها لتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمحافظة.

كما تناول اللقاء عرض، إمكانية التعاون مع هؤلاء المستثمرين فى تسويق وتصدير منتجات التمور التى تنتجها المحافظة للأسواق العالمية، والاستفادة من النقلة النوعية التى ستشهدها صناعة التمور خلال الفترة القادمة، بناء على قرارات رئيس الجمهورية، بإنشاء اول بورصة للتمور على مستوى الجمهورية بالمحافظة وإقامة مناطق لوجيستية.