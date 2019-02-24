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مواطن يتعدى على موظف تموين بمطواة فى المنوفية

الأحد، 24 فبراير 2019 12:33 م
مواطن يتعدى على موظف تموين بمطواة فى المنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب موظف بمكتب تموين قرية بهناى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بالعديد من الإصابات بعد تعدى مواطن عليه بآلة حادة "مطواه"، بسبب وقف بطاقته التموينية.
 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، يفيد بإستقبال مستشفى الباجور النموذجى "ع. ع. ق" 57 سنه، موظف بمكتب تموين بهناى بالباجور، مصابا بكدمات وجروح بالرأس، واتهم المواطن "م. م" بالتعدى عليه وإحداث إصابته.
 
 
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 

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