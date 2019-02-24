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الأحد، 24 فبراير 2019 01:58 م
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منظمة خريجى الأزهر تختتم فعاليات معسكر سفراء الأزهر البيئى

الأحد، 24 فبراير 2019 01:58 م
منظمة خريجى الأزهر تختتم فعاليات معسكر سفراء الأزهر البيئى المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
كتب لؤى على
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اختتمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والبيئة، فعاليات  "معسكر سفراء الأزهر البيئى"، بمشاركة 150 شابًا من أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر من منسقى مشروع "سفراء الأزهر" والطلبة مسئولى فريق سفراء الأزهر، والوافدين من مؤسسى اتحاد الدول العربية، وعدد من مسئولى فروع المنظمة بالمحافظات.
 
تضمن المعسكر أنشطة ثقافية واجتماعية متنوعة إلى جانب العديد من المبادرات من المشاركين بالمعسكر، تناولت مايلي: "مبادرة فريق سفراء الأزهر لتزيين وتشجير مدينة شرم الشيخ"، "تأسيس اتحاد الدول العربية وانطلاقه من مدينة السلام"، ومبادرة المكاتب الداخلية للمنظمة من "أجل دعم السلام انطلاقاً من مدينة شرم الشيخ"، فضلا عن ورشة عمل حول تدوير المخلفات، بالإضافة إلى رحلات ترفيهية على هامش المعسكر بشاركة جميع أعضاء المعسكر وسط جو من التنافس والمشاركة الإيجابية.
 
  وألقى الدكتور وائل محمد رضا، رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة محاضرات حول "الشباب ودوره في حماية البيئة", "الشباب والمجتمع" , أكد خلالها على أهمية دمج الشباب فى العمل البيئى وضرورة دعم وتبنى أفكارهم ومشاريعهم فى حماية البيئة، بالإضافة إلى تفعيل آليات التنمية المستدامة.
 
  كما وجهّت أنوار عثمان المسئول عن "مشروع سفراء الأزهر" ومدير إدارة المشروعات بالمنظمة؛ الشكر لوزراتى الشباب والبيئة على ما قدماه للمشاركين وعلى التعاون المثمر فى المجالات المختلفة، مشيرةً إلى حرص المنظمة على تنظيم وإقامة المعسكرات التدريبية لمنسقي مشروع سفراء الأزهر بشكل دورى للعمل على تأهيلهم وتدريبهم بشكل مستمر لضمان جودة الأداء، والمساهمة برفع الروح المعنوية لهم.
 
من جانبه أشار أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة إلى حرص المنظمة على تقديم الرعاية والخدمات للأزهريين, كذا التواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص محلياً ودولياً.
 
 
 
 
 
 

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