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الأحد، 24 فبراير 2019 01:59 م
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منظمة خريجى الأزهر تحتضن لقاء السلام والطمأنينة بين الأزهر والفرنسيسكان

الأحد، 24 فبراير 2019 01:47 م
منظمة خريجى الأزهر تحتضن لقاء السلام والطمأنينة بين الأزهر والفرنسيسكان منظمة خريجى الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على
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تقيم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع الرهبان الفرنسيسكان بالقاهرة لقاءً حوارياً تحت عنوان "حوار السلام والطمأنينة.. سفراء الأزهر والرهبنة الفرنسيسكانية"، بمركز الأزهر للمؤتمرات، يوم السبت القادم، بحضور قيادات الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وبعض ممثلي الرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر وخارجها من دول فلسطين، إيطاليا، تركيا، المغرب وكولومبيا، كندا، باكستان، النيجر، بنبن، بولندا.
 
وسيتناول اللقاء كلمات لكل من: الشيخ صالح عباس - وكيل الأزهر عن مفهوم التعايش المشترك فى الإسلام "، والأب مايكل برى - الرئيس العام للرهبان الفرنسيسكان، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر عن "المسلمون وعلاقاتهم بالآخر"، والأنبا كيرلس وليم - ممثل عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر،  د.محمد أبو زيد الأمير- نائب رئيس جامعة الأزهر، عن التجربة المصرية في ترسيخ مفهوم المواطنة، والسفير الإيطالى جامباولو كانتيني، بالإضافة إلى الدكتور محيى الدين عفيفى،  أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، عن جهود فضيلة الإمام لترسيخ الحوار والعيش المشترك،و   د.إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر سابقًا ، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عن " تأثير مفهوم المواطنة المصرية على فكر التعددية الدينية في العالم،و الأب فرانشيسكو باتون - رئيس الرهبان الفرنسيسكان بالقدس، عن تأثير اللقاء الذي تم بين مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية وخامس سلاطين الدولة الايوبية على الرهبنة الفرنسيسكانية وقوانينها،ود.عبد الفتاح عبد الغني - عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، عن "الآيات القرآنية الدالة على ترسيخ المواطنة"، الأب لوكاس حلمي - نائب رئيس الرهبنة بمصر ،عن "رجلين في زمن صعب".
 
وأشار أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة أن اللقاء يأتى فى إطار التعاون وإحياء لذكرى اللقاء الذى تم في مدينة دمياط عام 616هجرياً الموافق 1219 ميلادياً بين القديس  فرنسيس الأسيزي – مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية الكالثولوكية وخامس سلاطين الدولة الأيوبية "الكامل اليوبي"، والتي تعد أحد ركائز حوار السلام ونشر الطمأنينة بين الشعوب وهو ماترتب عليه تواجد الفرنسيسكان في مدينة القدس والتواجد في مصر والشرق الأوسط. 
 
 
 

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