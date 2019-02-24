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ممثل الحكومة: تطبيق الدفع غير النقدى بالتدريج حتى لا تحدث صدمات فى السوق

الأحد، 24 فبراير 2019 03:41 م
ممثل الحكومة: تطبيق الدفع غير النقدى بالتدريج حتى لا تحدث صدمات فى السوق الجلسة العامة
كتب محمود حسين
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طالب النائب محمد السويدى، بتفعيل وسائل الدفع غير النقدى على كل التعاملات بين المؤسسات والأفراد والقطاع الخاص، لتسرى على جميع المعاملات النقدية، وأن يتم وضع مادة فى قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى الذى بجلسة مجلس النواب اليوم، كنص انتقالى ينص على أن يسرى هذا النظام على جميع المعاملات خلال سنة.

 

وقال "السويدى"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى: "لابد أن يسرى الدفع غير النقدى فى كل المجالات، لازم يسير على الكل فى المعاملات لنشجع الشركات أن تعمل فى إطار رسمى، وكذلك لابد أن يسرى على معاملات القطاع الخاص، وذلك سيكون  أكبر عامل لجذب الاستثمار فى مصر وتقليل الفاقد الضريبى، فمنذ أن دخلنا مجلس النواب منذ 3 سنوات، ونحن نطالب بإقرار الدفع غير النقدى، ويمكن وضع مادة تنص على تفعيل أدوات الدفع من النقدى إلى غير النقدى خلال سنة"، مشيرا إلى أن مدة سنة كافية للدولة لتتخذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا النظام.

 

وأوضح "السويدى"، أن أغلب القطاع غير الرسمى لا يتعامل مع الحكومة بل يتعامل مع شركات وقطاع خاص، ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن المادة 2 من مشروع القانون تتضمن القطاع الخاص ضمن المؤسسات، وتنص على أن تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى.

 

فيما تحدث المستشار عمر مروان، عن العمالة الموسمية والمؤقتة وفكرة استثنائها فى هذا القانون، لكن المجلس حف فقرة استثنائها فى المادة (2) من هذا القانون.

 

من جانبها، قالت النائبة شيرين فراج، إنها تتفق مع فكرة أن يطبق قانون الدفع غير النقدى على مراحل، وطالبت بأن يتم وضع عقوبة على الجهات التى تتأخر فى دفع المستحقات بأدوات الوسائل غير النقدية وأن توقع عليها غرامة تأخير مستحقات الناس، وقالت إنه يمكن تحديد سقف وليكن للمستحقات وليكن على سبيل مثال "مليون جنيه"، وأنه فى حالة التأخير فى الدفع بالوسائل غير النقدية تتحمل الجهة فائدة التأخير، غرامة بنفس المبلغ وغرامة بفائدة البنك المركزى.

 

وعقب ممثل الحكومة، بتوضيح أن مشروع القانون أحال هذه الأمور للائحة التنفيذية دون وضع سقف، والغرض من ذلك مرونة التطبيق، قائلا: "عايزين نغير فى ثقافة الناس بالتدريج بدون ما نحدث صدمات فى السوق، بداية لتغيير ثقافة الناس، وبعد ذلك يبدأ التفعيل تدريجيا، فالسداد غير النقدى يحدث فورا بطريقة آنية".


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