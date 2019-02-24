مقتل 8 جنود تشاديين فى هجوم على قوات حفظ السلام فى مالى

باماكو(أ ش أ)

أفادت عدة مصادرة بمقتل 8 جنود تشاديين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى مالى (مينوسما) فى هجوم اليوم الأحد، على أحد قواعدها شمالى البلاد.

ونقلت قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية عن مصدر مقرب من بعثة (مينوسما) الأممية قوله إن " التقارير المبدئية تشير إلى أنه لقى 8 من قوات حفظ السلام على الأقل مصرعهم"، مضيفا أن الهجوم وقع فى وقت مبكر اليوم بقاعدة "أجلهوك" التى تقع على بعد مائتى كيلومتر شمال منطقة "كيدال" باتجاه الحدود مع الجزائر.

من جانبه، أدان الممثل الخاص للأمم المتحدة فى مالى محمد صالح أناديف الهجوم فى بيان، قال فيه إن "قوات حفظ السلام التابعة للقوة متعددة الجنسيات فى أجلهوك قاومت هجوما متطورا قام به مهاجمون وصلوا على متن عدة مركبات مزودة بأسلحة."

وأضاف أن الهجوم يشير إلى تصميم الإرهابيين على نشر الفوضى، وأن هذا يتطلب ردا قويا وفوريا ومنسقا من كل القوى لتدمير خطر الإرهاب فى منطقة الساحل الإفريقى.

يذكر أن الهجوم الذى وقع فى أبريل الماضى على القاعدة نفسها أدى إلى مقتل اثنين من قوات حفظ السلام، فضلا عن إصابة العديد.

وينتشر نحو 13 ألف جندى من قوات حفظ السلام فى مالى فى إطار بعثة الأمم المتحدة التى أسست عقب سيطرة بعض الميليشيات على شمالى مالى فى عام 2012، ولكن تم دحرهم بدعم من القوات الفرنسية فى 2013.