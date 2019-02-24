مصرع 5 أشخاص إثر خروج قطار عن القضبان بالكونغو

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أعلن دانيال مابوما رئيس شبكة السكك الحديدية التابعة لشركة السكك الحديدية الوطنية في الكونغو مصرع 5 ركاب على الأقل جراء خروج قطار عن القضبان بين محافظتين غير ساحليتين في وسط وجنوب شرق البلاد.

وأضاف مابوما - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم، الأحد، أن 3 سيارات من قطار ركاب هيرونديل خرجت فجأة عن القضبان الحديدية في محطة (كاليندا) بالقرب من مويني-ديتو (لومامي)، مما أسفر عن مصرع 5 ركاب وسقوط العديد من الجرحى.

وأوضح أن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث على الفور لرفع عربات القطار، وفي انتظار معرفة الحصيلة النهائية للضحايا والمصابين.

جدير بالذكر أن حوادث القطارات تعد شائعة في الكونغو الديمقراطية بسبب مسارات السكك الحديدية والقاطرات القديمة في ذلك البلد الضخم في أفريقيا الوسطى، والذي يعاني من سوء البنية التحتية.