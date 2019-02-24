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مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل عمالة بالبحيرة

الأحد، 24 فبراير 2019 11:50 ص
مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل عمالة بالبحيرة انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالقرب من قناطر بولين التابعة لمركز كوم حمادة.
 
وأسفر الحادث عن مصرع شخصان وإصابة11 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى كوم حمادة العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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