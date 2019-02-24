مسئول جزائرى: بوتفليقة حقق إنجازات فى كل المجالات منذ عام 1999

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أشاد معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الذي يقود الائتلاف الحاكم بالجزائر، بالإنجازات التي حققها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم سنة 1999.



وقال بوشارب، وهو رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) - خلال تجمع شعبي بولاية وهران (شمال غرب) - إن "الإنجازات التي حققها الرئيس منذ 1999 وقبل هذا التاريخ وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية لا يمكن إنكارها".



وذكر بوشارب بما حققه بوتفليقة من إنجازات ومكاسب على غرار استعادة الأمن والسلم المدنيين وإلغاء حالة الطوارئ وإعادة الاعتبار للشخصيات القومية الجزائرية الكبرى التي كانت في طي النسيان وتعزيز صلاحيات المعارضة السياسية و"دسترة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية".



وأشار إلى أن "بوتفليقة هو الذي قرر اعتبار 12 يناير (رأس السنة الأمازيغية) عيدا وطنيا للامة بأكملها، وهو الذي كرس الحقوق الجديدة لفائدة المرأة بموجب القانون، وهو الذي ألغى تجريم الصحفي لإبداء رأيه"، لافتا إلى مناصب المسؤولية التي أصبحت تعتليها المرأة الجزائرية في شتى الميادين.



وفي الشق الاجتماعي والاقتصادي قال بوشارب "إن الرئيس هو الذي أمر بإنجاز آلاف الكيلومترات من الطرق، وهو الذي بنى عشرات الجامعات والسدود وحوالي 5 ملايين سكن ووضع التحويلات الاجتماعية في معدلات قياسية ورسم مفهوم العدالة الاجتماعية خاصة في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل المدعم ومن مختلف الضروريات من ماء وطاقة وغيرها".



