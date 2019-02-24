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محمد بن زايد ينعى رئيس المجلس الاستشارى الوطنى بالإمارات

الأحد، 24 فبراير 2019 09:52 م
محمد بن زايد ينعى رئيس المجلس الاستشارى الوطنى بالإمارات الشيخ محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة
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نعى الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس الاستشارى الوطنى عبدالله محمد المسعود المحيربى، والذى توفى اليوم.

وقال محمد بن زايد:"فقدنا اليوم أحد رجال الوطن الأوفياء..ورمزا من رموز العطاء..ستبقى مواقفه المشرفه خالدة في ذاكرة الوطن..رحم الله تعالى عبدالله محمد المسعود المحيربي..قامة كبيرة نذرت نفسها لخدمة بلدها.. نسأل الله له الرحمة والغفران وأن ينزله منازل الصالحين والابرار ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

محمد بن زايد
محمد بن زايد

يذكرأن وزارة شئون الرئاسة بدولة الإمارات نعت عبدالله محمد المسعود المحيربى رئيس المجلس الاستشارى الوطنى، ورجل الأعمال، الذى انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم.

 

 


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