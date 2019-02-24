محكمة إرهاب الشرقية تؤجل محاكمة "خلية داعش " للمرافعة

الشرقية- فتحية الديب

قررت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم، تأجيل محاكمة خلية إرهابية علي إتصال بتنظيم داعش الإرهابي، إلى جلسة 26 فبراير للمرافعة.

تعود أحداث القضية رقم 51717 لسنة 2014، جنايات منيا القمح، المتهم فيها 12 عضو من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، يتزعم الخلية"خالد مغاوري" وتم القبض علي 6 من أعضاء الخلية.

وكانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية ، إشراف المستشار أحمد دعبس ، المحامي العام لنيابات جنوب ، أحالت 12 من أفراد الخلية العنقودية التي كونها خالد مغاوري ، وتعد أول خلية تضبط بمصر علي اتصال بداعش ،إلي دائرة إرهاب الشرقية ، بعدما توافرت معلومات لدي الأمن عن قيام " خالد مغاورى" 37 سنة، صاحب شركة مقاولات، ومقيم بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بتكوين خلية عنقودية على اتصال بتنظيم داعش بالخارج.

وأوضحت المعلومات أن مغاورى، من أصحاب الفكر التكفيرى وبدأ فى ممارسته بالمرحلة الإعدادية وكان على علاقة قوية بأحد المشايخ المتشددين بمنيا القمح، وكان يصحبه معه إلى مسجد الصحابة بالمدينة وأنه هرب من السجن فى أحداث ثورة 25 يناير، ثم تم القبض عليه، وسبق اعتقاله 48 مرة فى الفترة من 1997 وحتى عام 2005 , ومتهم فى تفجيرات حى الحسين، وأنه على علاقة بعضو قيادى بتنظيم القاعدة بالخارج، حيث يقوم بتجميع المعلومات له عن نوعية السلاح والمعدات المستخدمة فى مصر، مقابل قيام تنظيم القاعدة بمده بالمال، وتم الحكم على المتهمين أول مرة بالإعدام شنقا لجميع أعضائها، ثم تقدموا بطلب للنقض ليتم إعادة المحاكمة من جديد.