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محافظ كفر الشيخ يحيل موظفين للنيابة الإدارية بمطوبس

الأحد، 24 فبراير 2019 02:37 م
محافظ كفر الشيخ يحيل موظفين للنيابة الإدارية بمطوبس الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس ورئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بقرية بنى بكار إلى النيابة الإدارية، لعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية ضد المواطن "ع. ع. ش" لقيامه ببناء مبنى مخالف، وعدم قيامهم بإخطار المخالف ومركز الشرطة بقرار الإزالة الصادر ضد المبنى، وعدم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ قرار الإزالة بقيمة الغرامة اليومية بنسبة 1% من قيمة الأعمال المخالفة من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ الفحص، مشدداً بتكثيف الرقابة على الوحدات المحلية وتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على محاسبة المقصرين.

وعلى جانب أخر تمكنت حملة مديرية التموين برئاسة المقدم محمد دومه، وتحت إشراف اللواء فريد مصطفى ، مدير أمن كفر الشيخ ، من ضبط 85 كيلوجرام لحم ببلدى مذبوحة خارج السلخانة و95 كيلوجرام فسيخ منتهى وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت مباحث التموين ، من ضبط "م.ع.غ" تاجر مواد غذائية بمدينة سيدى غازى ،وبحوزته 8 أطنان من السكر التموينى المدعم الخاص بوزارة التموين المحظور تداوله خارج البطاقات التموينية بقصد الإتجار وتحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون،وتحرر المحضر رقم 88 لسنة 2019جنح أمن دولة مركز كفر الشيخ بالواقعة وتوالى النيابة العامة التحقيق.


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لحوم مذبوحة خارج السلخانة

محافظ كفر الشيخ




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