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محافظ دمياط تعلن تخصيص 178 تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة

الأحد، 24 فبراير 2019 03:26 م
محافظ دمياط تعلن تخصيص 178 تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بتخصيص 178 تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وذلك وفقا للحصة المخصصة لأعضاء الجمعيات على مستوى الجمهورية، و المستمرة بنفس العدد المحدد من العام الماضى، وفقا لقرار مجلس الوزراء و نسبة تعداد سكان كل محافظة .
 
وأشارت المحافظ، أنه وفى ضوء قيام الوزارة بالبدء في إجراءات تنفيذ تأشيرات الحج لأعضاء الجمعيات لموسم 1440 هجرية / 2019 م، وتحديد موعد قبول طلبات الحج لأعضاء الجمعيات، إعتبارا من الثلاثاء 19/2/2019، حتى الخميس الموافق 7/3/2019، مضيفة أنه سيتم إختيار الحجاج بالقرعة الإلكترونية، وفقا لحصة كل مديرية، والتى ستجرى مركزيا على بوابة الحج الموحد المصرية، و إعلانها فور إجرائها على الموقع الرسمى للوزارة.

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