محافظ دمياط تعلن تخصيص 178 تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بتخصيص 178 تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وذلك وفقا للحصة المخصصة لأعضاء الجمعيات على مستوى الجمهورية، و المستمرة بنفس العدد المحدد من العام الماضى، وفقا لقرار مجلس الوزراء و نسبة تعداد سكان كل محافظة .
وأشارت المحافظ، أنه وفى ضوء قيام الوزارة بالبدء في إجراءات تنفيذ تأشيرات الحج لأعضاء الجمعيات لموسم 1440 هجرية / 2019 م، وتحديد موعد قبول طلبات الحج لأعضاء الجمعيات، إعتبارا من الثلاثاء 19/2/2019، حتى الخميس الموافق 7/3/2019، مضيفة أنه سيتم إختيار الحجاج بالقرعة الإلكترونية، وفقا لحصة كل مديرية، والتى ستجرى مركزيا على بوابة الحج الموحد المصرية، و إعلانها فور إجرائها على الموقع الرسمى للوزارة.
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