محافظ دمياط تصدر بيانا تهيب بالمواطنين عدم الالتفاف الشائعات

دمياط معتز الشربينى

أهابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بأهالى محافظة دمياط وخاصة أصحاب المحال التجارية والورش، فتح محلاتهم والورش وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية بعد أن أغلقت المحال والورش أبوابها اليوم الثانى على التوالى، بعد انتشار شائعة مرور أتوبيس به لجنة من ضرائب القيمة المضافة والأمن الصناعى، توقع غرامات على أصحاب المحال التجارية والورش بأثر رجعى، ما اضطر أصحاب الورش لإغلاقها.

وأصدرت محافظ دمياط بيانا بهذا الشأن تضمن أنه فى إطار اهتمام الدولة بمصالح المواطنين وانطلاقا من سعى أبناء محافظة دمياط الدائم نحو العمل، تهيب كافة أجهزة الدولة التنفيذية مواطنى المحافظة بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تهدف إلى إثارة البلبلة والتأثير على مصالح الدولة بصفة عامة والمواطنين بصفة خاصة، وأن يواصلوا أعمالهم بكل جد وإخلاص من أجل أبنائهم وأسرهم والمجتمع.