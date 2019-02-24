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محافظ الوادى الجديد: تدشين أول شركة للأسمدة باستثمارات 15 مليار جنيه

الأحد، 24 فبراير 2019 09:59 م
محافظ الوادى الجديد: تدشين أول شركة للأسمدة باستثمارات 15 مليار جنيه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن افتتاح مصنع لإنتاج الفوسفات خلال الفترة القادمة، باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه، مؤكداً على أن المصنع يعد أول شركة للأسمدة بالوادى الجديد، وجرى تدشينه بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

 

وتابع الزملوط، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى – السعودى، أنه جرى تخصيص مجمع لحل مشاكل المحافظة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بتكلفة 60 مليون جنيه، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية لحل مشاكل المحافظة التى تمثل 44 ٪ من إجمالى مساحة مصر.

 

وأكد المحافظ على أن الدولة أنفقت ما يقرب من 30 مليار جنيه على تطوير المحافظة، منهم 18 مليارا على البنية التحتية، وإنشاء أكبر شبكة للمواصلات تربط المحافظة بكافة محافظات مصر بتكلفة 5.7 مليار جنيه.

 

ومن جانب أخر أعلن كمال ابراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد أن الوحدة المحلية قامت بتحصيل مليون جنيه من المتعدين على أراضى الدولة بالمركز خلال أسبوع واحد.

 

وأوضح إبراهيم أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم تم انذار المتعدين أكثر من مرة بسرعة سداد قيمة الأرض أو الإزالة الفورية ،وذلك حفاظا على أملاك الدولة وتقنيين أوضاع المتعدين بما يضمن حق الدولة. مشيرا إلى أن ما تم تحصيله خلال هذا الأسبوع يعد معدلا غير مسبوق على مستوى المحافظة.

 

وكان المحافظ قد شدد على الجدية التامة فى التعامل مع ملف التعديات على أراضى الدولة وكلف الوحدات المحلية للمراكز بالمتابعة الأسبوعية بما تم إنجازه بهذا الملف.


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