محافظ القليوبية: مهندسو الأحياء بيكتبوا اسمى فى طلبات الإزالة غلط حتى الآن



اليوم السابع بلس

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن العديد من مهندسى الأحياء والمدن والمراكز لازالوا يسجلون اسمه على طلبات الإزالة خطأ حتى الآن، على الرغم من مرور ما يزيد عن 6 أشهر من قرار توليه لمهام منصبه محافظا للقليوبية، قائلاً:" بيكتبوا اسمى غلط منها اللواء علاء عبد الحليم عشماوى، والدكتور محمود عشماوى مرزوق".

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ومديرى المديريات ورؤساء المدن والمراكز، أن مركز الخانكة أكبر مركز تسجيلات للتعديات على الأرض الزراعية دون إزالة، وأن قرية مرصفا التابعة لمرةز بنها، أكبر قرية تعديات على الأراضى الزراعية دون إزالة.

وأوضح المحافظ، أنه لا بد من التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية فى أعمال رصف الطرق بالمدن والمراكز، والعمل على إعداد دراسة بالمناطق غير المستغلة بالمدن والمراكز، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وعمل متنفس للمواطنين بتلك المناطق.