محافظ القليوبية لرؤساء المدن: "ميرضيش ربنا أوقع ألاف قرارات الإزالة ولا تنفذ"

القليوبية - إبراهيم سالم

بدأ الاجتماع التنفيذى لمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، حيث تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهيدى المحافظة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يضحى بأغلى ما يملك للعيش فى أمان.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ومديرى المديريات ورؤساء المدن والمراكز، على ضرورة عمل إحصائيات بالمناطق التى توجد بها كثافة بالتعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد كشفا بالوارد والصادر لأوامر الإزالة، وسيتم محاسبة المقصرين والمتهاونين

وأوضح "عبد الحليم"، أنه سيتم المتابعة بعد صدور قرارات الإزالة، قائلا: "ميرضيش ربنا أمضى قرارات إزالة بالآلاف ولا يتم تنفيذها، أنا مضيت ورق فى 6 أشهر يملأ قاعة المجلس التنفيذى".