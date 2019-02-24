محافظ القليوبية لرؤساء المدن: تقرير نصف شهرى عن ما تم انجازه بمكاتب حقوق الإنسان بالمحافظة

القليوبية - إبراهيم سالم

وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء تفعيل دور المشاركة الشعبية فى تنفيذ مشروعات النفع العام (محطات مياة وصرف صحى بالقرى – مدارس)، والاستعانة بأعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى فى تفعيل المشاركة، كما وجه بضرورة متابعة العربات الخاصة بالصرف الصحى ومنعها من إلقاء بقايا الصرف بالترع المكشوفة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ومديرى المديريات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، بضرورة مراعاة عدم ترك كشافات الشوارع مضاءة أثناء النهار، والتأكيد على مراجعة أعمدة الإنارة بالمحافظة وعمل إحلال وتجديد للأعمدة القديمة والآيلة للسقوط.

أوضح المحافظ، أنه بالنسبة لطلبات التخصيص يجب أن يكون الرسم الكروكي معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية، وصالح للنشر بالجريدة الرسمية لقطعة الأرض المراد تخصيصها، كما وجه بسرعة توفير مقرات وتفعيل مكاتب حقوق الإنسان على مستوى المحافظة وعرض تقرير نصف شهري عن ما تم إنجازه على مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة، وتفعيل دور فرق الرصد الميداني بجميع مراكز ومدن المحافظة وتذليل العقبات أمامهم.