محافظ البحيرة يفتتح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدمنهور

البحيرة – الامير نصرى

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدمنهور، حيث تستمر الحملة على مدار 4 أيام، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24/2/2019م، وحتى يوم 27/2/2019 .

ومن جانبه، أوضح أن الحملة تأتى فى إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ووجه محافظ البحيرة، بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الفرق المتحركة والثابتة، والمجموعات المشكلة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين، المشاركين فى حملة التطعيم لتحقيق المستهدف منها.

وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم عدد (1100632) طفل بمحافظة البحيرة، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بما فى ذلك الأطفال الأجانب المقيمين فى مصر، بغض النظر عن جنسياتهم، وأن التطعيم آمن ومجانى لرفع مناعة الأطفال، وذلك من خلال مشاركة عدد (2935) فرق ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى عدد (387)طبيب، و (162) مشرف لتنفيذ الحملة القومية.

وأشار عثمان، إلى أن التطعيم يبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 5 عصرا، للفرق المتحركة فى المدن والقرى والمناطق العشوائية، وحتى الثامنة مساءا للفرق الثابتة فى جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وترتكز استراتيجية الحملة على استمرار التطعيم من منزل إلى منزل لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم، بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بمكاتب الصحة والمراكز الصحية والحضرية والوحدات الريفية ومراكز رعاية الامومة والطفولة.

رافق محافظ محافظ البحيرة، خلال جولته محمد خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور، وقيادات مديرية الصحة بالبحيرة.