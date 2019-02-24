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مجلس جامعة طنطا يوافق على إنشاء جائزة "أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه"

الأحد، 24 فبراير 2019 02:26 م
مجلس جامعة طنطا يوافق على إنشاء جائزة "أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه" الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية – مصطفى عادل
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وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، على الاقتراح المقدم من الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بشأن إنشاء جائزة "أفضل رسالة ماجستير - دكتوراه" فى الجامعة تقدر قيمتها بـ 10 آلاف جنيهاً لرسالة الدكتوراه و8 آلاف جنيهاُ لرسالة الماجستير، حيث توزع قيمة الجائزة مناصفةً بين الباحث وهيئة الإشراف على الرسالة.

وأشار الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجائزة تنقسم إلى 12 جائزة فى مجالات العلوم المختلفة ففى مجال العلوم الطبية أربعة جوائز للماجستير والدكتوراه للمتقدمين من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، وفى مجال العلوم الانسانية أربعة جوائز للمتقدمين من كليات الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية، بالإضافة الى 4 جوائز بمجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية للمتقدمين من كليات العلوم والهندسة والزراعة.

وأكد "الشيخ" أن ذلك يأتى فى اطار حرص جامعة طنطا على تشجيع البحث العلمي، وتطبيقاً للاستراتيجية التى تتبناها الجامعة للنهوض بالبحث العملى الذى ينعكس بدوره على رفع التصنيف العالمى للجامعة ومنافسة مثيلاتها من الجامعات العالمية، علاوةً على حرص الجامعة على تشجيع الباحثين لإجراء الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق العملي، موضحاً أنه قد تم تشكيل لجنة لوضع الأسس والمعايير واللائحة المقترحة ونماذج التقدم والتقييم للجائزة ليتم الإعلان عن كيفية التقدم للجائزة فى مارس المقبل.

 

 

 


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