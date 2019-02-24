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لجنة أراضى الدولة تعلن استرداد 7 ملايين متر و 272 ألف فدان

الأحد، 24 فبراير 2019 12:32 م
لجنة أراضى الدولة تعلن استرداد 7 ملايين متر و 272 ألف فدان المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية
كتب عز النوبى
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واصلت لجنة أراضى الدولة الأسبوع اجتماعاتها بالمحافظين ومسئولى التقنين بكل محافظة لمراجعة إجراءات التقنين لأراضى الدولة، فى إطار جهودها لدفع عملية تقنين أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
 
 وتعقد اللجنة  خمس اجتماعات متتالية على خلال الأسابيع القادمة وستبدأ اجتماعها الاول  بعد غدا الثلاثاء  بحضور ست محافظين هم محافظوا القاهرة والجيزة والمنيا والفيوم وبنى سويف والقليوبية ،لتتواصل الاجتماعات بعد ذلك أسبوعيا.
 
كشف جدول الاعمال الذى أعدته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى فسوف يناقش الاجتماع عدد من الملفات ، أولها تصور كامل لكل محافظة لدورة التقنين وأولويات العمل من خلال خطة زمنية محددة ،الثانى تقييم معدلات الأداء ونسب التنفيذ لكل محافظة أسبوعيا ، الثالث فتح مراكز عمليات دائمة وربطها بوزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية بملف الأراضى، وكذلك انشاء مركز متابعة تابع للمحافظ بشكل مباشر يقوم بمتابعة العمل يوميا ، ألية التنسيق بين المحافظات وكل من قوات إنفاذ القانون والمنظومة الإلكترونية للجنة لضمان توحيد قاعدة البيانات على مستوى كل الجهات من خلال نماذج تم اعدادها لذلك
 
وأكد المهندس شريف اسماعيل أن هذه الإجتماعات ستكون حاسمة فى مواجهة كافة العقبات التى تواجه لجان التقنين بالمحافظات وكذلك توفير أليات تضمن التنسيق الكامل بين كافة الجهات وتوحيد الإجراءات بما يمنع التضارب فى المعلومات الذى كان يؤثر على قرارات التقنين.
 
يأتى هذا فيما تواصل قوات إنفاذ القانون عملها فى كافة المحافظات لتنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث سجلت المنظومة الإلكترونية للجنة قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة 6100 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 272 الف فدان.
 
فيما نفذت نحو 18700 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة تجاوزت 7 ملايين متر مربع، وتواصل قوات إنفاذ القانون جهودها بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية لإزالة كافة الحالات التى لا تنطبق عليها شروط التقنين التى حددتها اللجنة العليا لأراضى الدولة.
 
 

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إزالة التعديات على الاراضى




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