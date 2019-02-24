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لافروف: نشر الدرع الصاروخى فى اليابان تهديد لروسيا والصين

الأحد، 24 فبراير 2019 01:52 م
لافروف: نشر الدرع الصاروخى فى اليابان تهديد لروسيا والصين لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن نشر منظومة الدرع الصاروخى الأمريكى فى اليابان يشكل تهديدا على كل من روسيا واليابان، كما يؤثر بشكل سلبى على العلاقات بين موسكو وطوكيو.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف قوله - فى تصريحات صحفية قبيل زيارته للصين وفيتنام - "اليابانيون لديهم تحالف عسكرى مع الولايات المتحدة، ويحق للأمريكيين نشر قواتهم المسلحة فى أى مكان فى اليابان.. وقد بدأوا عمليا بنشر نظام الدفاع الصاروخى هناك، وهذا يخلق مخاطر على كل من روسيا والصين.. وتحدثنا عن ذلك عدة مرات".

 


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