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لافروف: روسيا يمكنها نشر الشرطة العسكرية بمنطقة آمنة على حدود سوريا وتركيا

الأحد، 24 فبراير 2019 02:01 م
لافروف: روسيا يمكنها نشر الشرطة العسكرية بمنطقة آمنة على حدود سوريا وتركيا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
رويترز
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نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرجى لافروف قوله لوسائل إعلام صينية وفيتنامية اليوم الأحد إن الشرطة العسكرية الروسية يمكن نشرها فى "منطقة آمنة" مقترحة على طول الحدود الشمالية السورية مع تركيا.

ومن غير المرجح أن يكون الاقتراح مرضيا بالنسبة لأنقرة الحريصة على إقامة المنطقة لكنها أكدت على ضرورة أن تكون تحت سيطرة تركية مع نشر قواتها فقط هناك. وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لأنصاره فى كلمة فى يناير إن بلاده لا تتوقع من حلفائها سوى الدعم اللوجيستى.

وكانت روسيا قالت إن تركيا ليس لديها حق إقامة المنطقة دون طلب موافقة الرئيس السورى بشار الأسد والحصول عليها. ونُقل عن لافروف قوله اليوم الأحد إن القادة العسكريين فى المرحلة النهائية من تحديد شكل المنطقة الآمنة وإن أى قرار سيأخذ مصالح دمشق وأنقرة فى الاعتبار بأقصى حد ممكن.

ونُقل عنه قوله "لدينا خبرة فى دمج اتفاقات وقف إطلاق النار وإجراءات السلامة وإقامة مناطق خفض التصعيد بنشر الشرطة العسكرية الروسية. وأضاف "هذا الاحتمال قائم بالنسبة لهذه المنطقة الآمنة".

 

 

 


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