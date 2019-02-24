لأول مرة ربط إلكترونى لسداد مبالغ جدية حجز الحج السياحى مع السياحة والداخلية

كتبت آمال رسلان

أعلنت غرفة شركات السياحة عن ميكنة سداد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين للحج لأول مرة، بالحج السياحى، وذلك فى إطار حرص غرفة شركات السياحة على التطوير لرعاية مصالح الشركات باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأكد باسل السيسى، نائب رئيس غرفة الشركات، أن هذا الإجراء يأتى للتسهيل والتيسير على الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج وتوفيرا للوقت والجهد، مضيفا أن الشركة تقوم بسداد مقدم الحجز لكل حاج طبقا للبرنامج الذى تقدم له فى أحد فروع بنك مصر فى حساب مخصص لهذا الغرض برقم ترخيص الشركة واسمها عن كل مواطن.

ولفت إلى أنه فور الإيداع يتم إلكترونيا رفع صورة قسيمة الإيداع على موقع الغرفة دون حاجة إلى توجه مندوب الشركة للغرفة أو وزارة السياحة، وطبقا للنظام الجديد يتم ظهور الإيداع إلكترونيا أيضا بموقع وزارة السياحة وايضا موقع بوابة الحج المصرى بوزارة الداخلية.

وأضاف نائب رئيس الغرفة أنه طبقا لذلك سيتم السماح لكل شركة بتسجيل أسماء المتقدمين لها على بوابة الحج المصرى وفقا للمبلغ المودع من الشركة وطبقا للمستوى الذى حددته الشركة قبل التسجيل.

وأضاف أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أنه بعد إجراء القرعة وإختيار الفائزين، يتم تحويل مقدمات حجز الحجاج الفائزين إلى شركة السياحة، أما من لم يحالفه الحظ فسيتم رد مقدم الحجز من البنك للحاج بنفسه وليس إلى شركة السياحة أو أى وسيط، لافتا إلى انه طبقا لضوابط الحج هذا العام فإن مبالغ جدية الحجز لكل مستوى تشمل 20 ألف جنيه للمستوى السياحى (5 نجوم)، و15ألف جنيه لمستوى (4 نجوم)، و10آلاف جنيه للمستويين (الاقتصادى، البرى)، ولن يسمح للشركة بالسداد بأية طريقة أخرى بخلاف السداد النقدي.

وقال إبراهيم ، إن هناك تنظيما من قبل الغرفة والوزارة فى سداد المبالغ منعا للخطأ، نظرا لتزامن إيداع الرسوم المقررة لرحلات العمرة مع إيداع مبالغ جدية الحجز للحج وحتى لا يحدث خلط لدى مندوبى الشركات فى عملية الإيداع والذى تسبب فى مشكلة المواسم الماضية وتضمنت الالية الإلكترونية الجديدة خطوات تمنع حدوث هذا الخلط وحتى يتم السداد بشكل منفصل لكل من جدية حجز الحج ورسوم العمرة.

وكانت شركات السياحة قد بدأت إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى ويستمر التسجيل حتى يوم 17 مارس المقبل، تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية لإختيار الفائزين بالحج السياحى بكافة مستوياته.