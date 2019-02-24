كيفية الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة بمستشفى سوهاج الجامعى

العلاج على نفقة الدولة أحد الحقوق التى كفلها الدستور المصرى للفئات غير القادرة على تكاليف العلاج، والتى قد تصل مع بعض الأمراض الخطيرة إلى مبالغ كبيرة جدا، ويتطلب ذلك مجموعة من الأوراق الرسمية، طبقا للمعايير التى حددتها وزارة الصحة.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم الخطوات اللازمة للتعريف بكيفية الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة والذى تتم داخل المستشفى الجامعى بسوهاج.

1 - أن يكون المواطن‫ مصرى الجنسية

2 - ‫أن لا يتمتع بمظلة تأمينية (ليس لديه تأمين صحى)

3 - ‫المواطن غير القادر على تكاليف العلاج

4 - يتم توقيع الكشف الطبى على المريض بواسطة أطباء المستشفى وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبى للمريض

5 - تقوم إدارة المستشفى بتجهيز مجموعة من الأوراق للمريض، تتضمن صورة بطاقة الرقم القومى + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبى + وأبحاث حديثة

6 - يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة وملىء النموذج الإلكترونى عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة‪

7 - يتم معالجة الطلب إلكترونيا بالمركز الرئيسى بالمجالس الطبية بالقاهرة وعرضه على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونيا واتخاذ القرار وإصداره

8 - يتم إخطار صاحب الطلب بالموافقة أو الرفض برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض، ويتوجه المريض للمستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة‪