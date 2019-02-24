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كولومبيا تعلن انشقاق أكثر من 100 عسكرى فى فنزويلا

الأحد، 24 فبراير 2019 10:37 م
كولومبيا تعلن انشقاق أكثر من 100 عسكرى فى فنزويلا فنزويلا
أ ش أ
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أعلنت سلطات الهجرة في كولومبيا أنها استقبلت حتى الآن أكثر من 100 عنصر في القوات المسلحة الفنزويلية غادروا بلادهم وأعلنوا انشقاقهم عن الرئيس نيكولاس مادورو.

 

يأتي هذا في وقت دعا فيه زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو، الجيش إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو ومساعدته على إدخال المساعدات لتخفيف النقص في الأغذية والأدوية..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم، الأحد.

 

ولم توضح السلطات الكولومبية رتب العسكريين المنشقين، مشيرة إلى أن غالبيتهم عبروا إلى إقليم نورتي دي سانتاندر الكولومبي المحاذي لولاية تاتشيرا الفنزويلية.

 


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