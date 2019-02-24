كاراكاس تتهم واشنطن بالبحث عن ذريعة لبدء الحرب فى البلاد

كاراكاس (أ ش أ)

اتهم وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياسا، اليوم الأحد، نظيره الأمريكى مايك بومبيو، ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بتدبير إحراق الشاحنات التى كانت تحمل مساعدات أمريكية على الحدود مع كولومبيا، وذلك بهدف خلق ذريعة لبدء الحرب ضد فنزويلا.

وقال أرياسا - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن "بومبيو والـ (سى أى إيه) يعتقدون أنهم سيخدعون العالم بهذه الشاحنة التى أحرقها عملائهم فى كولومبيا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أكد فى وقت سابق، أن واشنطن ستتخذ إجراءات لاستدعاء معارضى استعادة الديمقراطية فى فنزويلا للمسائلة.

فى غضون ذلك، قتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرون خلال اشتباكات بين الجيش الفنزويلى ومحتجين عند الحدود مع البرازيل.

يذكر أن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، قد اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتهديد فنزويلا بالتدخل العسكرى.