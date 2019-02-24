فيديو معلوماتى.. مقترح التعليم لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفنى، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2019.
"اليوم السابع" يستعرض فى السطور التالية ترتيب المواد وتاريخ بدء الامتحانات ونهايتها.
- تبدأ الأحد 9 يونيو وتنتهى يوم 1 يوليو.
- أيام الامتحانات 11 يوما.
9 يونيو ـ امتحان اللغة العربية.
11 يونيوـ امتحان الاقتصاد والإحصاء.
13 يونيو ـ اللغة الأجنبية الأولى.
15 يونيوـ التربية الوطنية والدينية.
17 يونيو ـ الرياضيات التطبيقية الديناميكا.
19 يونيو ـ الكيمياء والفلسفة والمنطق.
22 يونيو ـ الأحياء الشعبة العلمى علوم والاستاتيكا علمى رياضة
وعلم نفس واجتماع لشعبة أدبى
24 يونيو ـ التفاضل والتكامل.
26 يونيو ـ الجيولوجيا والجبر للشعبة العلمية
والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
29 يونيوـ امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية .
- تنتهى الامتحانات يوم الاثنين 1 يوليو بمادة اللغة الأجنبية الثانية.
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