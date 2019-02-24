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فيديو معلوماتى.. مقترح التعليم لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019

الأحد، 24 فبراير 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. مقترح التعليم لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفنى، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2019.

"اليوم السابع" يستعرض فى السطور التالية ترتيب المواد وتاريخ بدء الامتحانات ونهايتها.

- تبدأ الأحد 9 يونيو وتنتهى يوم 1 يوليو.

- أيام الامتحانات 11 يوما.

9  يونيو ـ امتحان اللغة العربية.

11  يونيوـ  امتحان الاقتصاد والإحصاء.

13 يونيو ـ اللغة الأجنبية الأولى.

15 يونيوـ  التربية الوطنية والدينية.

17 يونيو ـ الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

19 يونيو ـ الكيمياء والفلسفة والمنطق.

22 يونيو ـ الأحياء الشعبة العلمى علوم والاستاتيكا علمى رياضة 

وعلم نفس واجتماع لشعبة أدبى

  24 يونيو ـ التفاضل والتكامل.

26 يونيو ـ الجيولوجيا والجبر للشعبة العلمية 

والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

 29 يونيوـ  امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية .

- تنتهى الامتحانات يوم الاثنين 1 يوليو بمادة اللغة الأجنبية الثانية.


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اليوم السابع بلس




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