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فيديو.. محافظ كفر الشيخ يشيد بمعرض المنتجات بفرع المجلس القومي للمرأة

الأحد، 24 فبراير 2019 07:29 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ يشيد بمعرض المنتجات بفرع المجلس القومي للمرأة المحافظ فى المعرض
كفر الشيخ - محمد سليمان
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أشاد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بمعرض المنتجات الرابع بفرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ  تحت عنوان " قرية منتجة " والمستمر حتى 28 فبراير، بمقر فرع المجلس.
 
وقال محافظ كفرالشيخ، إن المعرض الرابع لفرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ تحت عنوان " قرية منتجة " يشمل العديد من المعروضات التي تخص الأسرة المصرية ويضم المعرض  أكثر من 50 عارضا بمشاركة الجهات الحكومية المختلفة من مديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة ومديرية الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
أوضح محافظ كفرالشيخ أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد علي دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع الشباب والفتيات علي العمل والبدء في مشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة، والتشجيع علي إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الانتاج، بالاضافة الي  تشجيعهم لتصنيع المنتج بدلاً من استيراده.
 
 
 
 
 

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