فى 8 خطوات.. تفاصيل قضية "أحداث مجلس الوزراء" والسجن المؤبد لـ10 متهمين

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، الفنان طارق النهرى، و9 أخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.

ويوضح "اليوم السابع" مسار القضية منذ بدايتها وحتى الحكم بالسجن المؤبد على 10 متهمين.

1/ بدأت الواقعة باشتعال النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011

2/ ألقى القبض على الفنان طارق النهرى فى أبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية

3/ أخلت النيابة سبيل طارق النهرى وأخرين

4/ القضية شملت 292 متهما بينهم طارق النهرى وأحمد دومة

5/ محكمة جنايات القاهرة حكمت غيابيا بمعاقبة النهرى وآخرين بالسجن المؤبد فى 2012

6/ تم إعادة إجراءات القضية لتنظر أمام الدائرة 5 برئاسة المستشار ناجى شحاتة

7/ فى ديسمبر 2018 حجزت المحكمة القضية للحكم بعد سماع دفاع المتهمين

8/ قضت المحكمة بالمؤبد النهرى و9 آخرين و10 سنوات لحدثين وبراءة 21 متهما آخرين

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، و32 متهما آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد والمدد من 10 لـ15 سنة، على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

والمتهمين هم حسين عبد الراضى محمد سليم "محبوس "، وأشرف غريب أمين بركات "محبوس"، وعبد المحسن محمد البسيونى هلال "محبوس" ، وطارق النهرى حازم حسن "مفرج " توكيل، عبد الناصر محمود محمد "محبوس"، وطارق يحيى محمد رمضان "محبوس" حدث، أحمد عزت محمد عبده "محبوس" حدث، أحمد جمال محمد أحمد "محبوس"، وسعيد محمد نجدى مرسى "محبوس"، وثروت غريب جابر شديد "محبوس"، وياسر سيد عطية "محبوس"، ومحمد محمد على محمد "مفرج "حدث، وحسين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم "محبوس"، ومحمد فوزى توفيق عبد الرحمن "محبوس"، وعماد الدين أحمد إبراهيم "محبوس"، وسامح عبد الرازق مبروك "مفرج"، وأحمد عاطف أبوضيف حمدان "محبوس"، وإسلام حنفى شحاته عبد الفتاح "محبوس"، ومحمود حمدى عارف "محبوس"، وجميل ناصف منير غبريال "مفرج "، سمر محمد سعد أبوالمعاطى "مفرج"، ومحى صلاح محمد إبراهيم "محبوس"، ومحمد عيد الغريب إبراهيم "محبوس"، وأحمد محمد محمود إبراهيم "مفرج"، والعمارى عبد الناصر محمد "مفرج"، وعلى مصطفى على "مفرج"، وهدير فاروق عبد العزيز" "مفرج"، ومحمد شكرى عبد ربه عبد السميع "محبوس" ، وخالد عبد العاطى محمد عبد الفتاح "مفرج"، ومصطفى إبراهيم محمد السيد "محبوس"، وايهاب محمود حمزة أحمد "محبوس"، وأحمد ماهر أبوزيد سيد "مفرج"، ومحمد عبد العال ربيع كامل "محبوس" .

واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى والمشدد لآخرين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنه فى غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب، قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها، هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.