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فضيحة جديدة لقطر.. دعوى قضائية ضد شقيقة تميم بسبب انتهاك حقوق العمال

الأحد، 24 فبراير 2019 04:22 م
فضيحة جديدة لقطر.. دعوى قضائية ضد شقيقة تميم بسبب انتهاك حقوق العمال شقيقة أمير قطر وزوجها
كتب محمد عبد العظيم
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فى فضيحة جديدة ضمن فضائح انتهاك قطر لحقوق العمال، أقام 3 موظفين سابقين دعوى أمام القضاء الأمريكى تتهم شقيقة أمير قطر، المياسة بنت حمد ب وزوجها، بانتهاك حقوقهم، وأنهم ضحايا سرقة الأجور وساعات العمل الإضافية

وبحسب جريدة الديلى ميل ، ورد فى الدعوى القضائية، إن العمال تم إجبارهم على العمل لمدة 100 ساعة أسبوعيا دون أجر إضافي، وإنهم كانوا مطالبين بالبقاء مستيقظين حتى يخلد أطفال الزوجين الأربعة للنوم، بالإضافة إلى أنهم  لم يحصلوا على أى أجازة بسبب سفرهم مع أفراد الأسرة الحاكمة في رحلات متعددة  إلى كرواتيا واليونان وإيطاليا، وذلك وفق "ديلى ميل".

شقيقة أمير قطر وزوجها يواجهان دعوى قضائية فى أمريكا
شقيقة أمير قطر وزوجها يواجهان دعوى قضائية فى أمريكا

وجاء فى تفاصيل الدعوى القضائية، أن العمال  تعرضوا لأشكال مختلفة من انتهاك حقوقهم، سواء بالعمل دون الحصول على أجر، أو عدم الحصول على اجازات بالإضافة إلى ضرورة المرافقة خلال السفر، مطالبين بضرورة الحصول على التعويضات المادية اللازمة نظير هذه الانتهاكات.

 

 

 

 

 


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