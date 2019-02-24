فتح باب التقدم لشباب الإسماعيلية للمشاركة فى لجان المرافقين للوفود الأجنبية ببطولة الأمم الإفريقية

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، عن فتح باب التقدم للشباب المتطوعين من أبناء المحافظة للمشاركة فى فعاليات البطولة ومرافقة وفود الفرق المشاركة فى البطولة، فى إطار الإستعدادات لإستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المرتقبة، والتى تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، وإستعدادا الإسماعيلية لإستضافة إحدى مجموعات البطولة، ضمن 5 محافظات بمصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد والسويس.

وطالب المحافظ فى بيان له اليوم، أنة على من يرغب من أبناء المحافظة المشاركة، سرعة التوجه إلى إدارة العلاقات العامة الخارجية بمقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد، ويشترط أن يكون من أبناء الإسماعيلية، وألا يزيد السن عن 30 عاما، وإجادة اللغة الانجليزية والفرنسية وأن يكون حسن المظهر، ويفضل من لديه خبرة سابقة، مع العلم أن آخر موعد لقبول الطلبات 7 مارس 2019 وتقدم الطلبات مرفق بها السيرة الذاتية و2 صورة شخصية وصورة لبطاقة الرقم القومى.

وأكد حمدى عثمان، على جميع المسئولين بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة إجراءات الإعداد والتجهيز لاستقبال البطولة على الوجه الأكمل وبما يليق باسم مصر والإسماعيلية ووجه بضرورة الاهتمام والتركيزعلى رفع كفاءة جميع الأماكن والطرق والمحاور والمرورية خاصة أن المحافظة تمتلئ بالمناطق والمزارات السياحية المتميزة التى من المرجح أن تشهد إقبالًا من الزوار خلال تنظيم البطولة الأفريقية

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم تشكيل عدة لجان لمتابعة جاهزية جميع الملاعب والمنشآت الرياضية وأماكن الإقامة والإعاشة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتجميل وتطوير جميع المناطق والمزارات السياحية ومراجعة صيانة كشافات وأعمدة الإنارة وصيانة المسطحات الخضراء مؤكدًا على حتمية أن تكون الإسماعيلية فى أبهى وأجمل صورة لاستقبال ضيوفها

وتشهد بطولة أمم أفريقيا 2019 الحالية لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا، على أن تستضيف القاهرة مجموعتين بينما باقى المحافظات تستقبل كل منها مجموعة واحدة

وكان الاتحاد الأفريقى قد قرر إسناد تنظيم ملف بطولة الأمم الأفريقية 2019 لمصر بعد منافسة مع جنوب أفريقيا، حيث حصلت مصر على 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا.