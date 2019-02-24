video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بالإدارات التعليمية..

غدا.. آخر يوم لتلقى أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأحد، 24 فبراير 2019 01:00 ص
غدا.. آخر يوم لتلقى أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

تنتهى غدا الاثنين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، بعد انتهاء المدة التى حددتها الوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت مد فترة تقديم أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى يوم الإثنين 25 فبراير الجارى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتيسير على المتقدمين.

وأكدت الوزارة أنه من المقرر انتهاء المهلة المحددة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر  غدا الإثنين والتى كام من المقرر أن تنتهى  الخميس الماضى 21 فبراير2019، كما كان محدد مسبقا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إلى أن مد الفترة جاء لإعطاء مهلة المتقدمين في المسابقة لإستكمال الأوراق المطلوبة وتسليمها إلى الإدارات التعليمية في الموعد الجديد.

وأوضحت أن قرار تمديد المهلة لن يعطل إجراءات فحص مستندات الذين سلموا ملفاتهم بالفعل لكى يتم إنجاز العمل وفق الجدول الزمنى المحدد مسبقا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018-2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب الثانوية العامة يطالبون تعديل جدول الامتحانات.. ترتيب المواد غير متكافئ لشعبة علمى رياضة.. ويؤكدون: ترك مساحة كافية قبل الكيمياء والفيزياء.. واتحاد الطلاب يحدد الاثنين أخر موعد لاستطلاع رأى زملائهم

التعليم: طلاب المدارس يشاركون بـ5 جنيهات لصالح صندوق تكريم أسر الشهداء

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التربية والتعليم

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة