غدا.. آخر يوم لتلقى أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب محمود طه حسين

تنتهى غدا الاثنين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، بعد انتهاء المدة التى حددتها الوزارة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت مد فترة تقديم أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى يوم الإثنين 25 فبراير الجارى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتيسير على المتقدمين.

وأكدت الوزارة أنه من المقرر انتهاء المهلة المحددة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غدا الإثنين والتى كام من المقرر أن تنتهى الخميس الماضى 21 فبراير2019، كما كان محدد مسبقا.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إلى أن مد الفترة جاء لإعطاء مهلة المتقدمين في المسابقة لإستكمال الأوراق المطلوبة وتسليمها إلى الإدارات التعليمية في الموعد الجديد.



وأوضحت أن قرار تمديد المهلة لن يعطل إجراءات فحص مستندات الذين سلموا ملفاتهم بالفعل لكى يتم إنجاز العمل وفق الجدول الزمنى المحدد مسبقا.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018-2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.



