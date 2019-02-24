غادة والى: 213 مليون جنيه قروض دوارة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر

كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن برامج التمويل متناهى الصغر بالمؤسسة، وصلت بتمويلاتها التى قدمتها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى 213 مليون جنيه بنهاية 2018 وبلغ حجم المشروعات التى نفذت 64594 مشروعا من المشروعات متناهية الصغر مشيرة الى الدورالهام لهذه المشروعات فى دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل الذاتية وبما ينعكس إيجابيا فى الحد من الفقر والبطالة إضافة إلى أن النهوض باليات السوق يعمل على توفير مستويات أفضل للحياة اجتماعيا واقتصاديا وتحسن فى مستوى التعليم والصحة.

وأشارت والى إلى أن برامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغربالمؤسسة شهدت خلال الأعوام الأخيرة نموا متزايدا في اعداد المستفيدين ونوعية المشروعات الممولة ، و تستهدف تمويل مشروعات وبرامج تنموية تساعد على ايجاد فرص عمل وتنفيذ مشروعات للحد من البطالة بين الشباب وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى مع استهداف الفئات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.

من جانبه أشار اللواء عبد الحكيم حمودة، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن المؤسسة تقوم بتنفيذ هذه البرامج لدعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر منذ عام 2007 حيث قامت بتمويل مشروعات متناهية الصغر لصالح الفئات المستهدفة من خلال برنامج تمويل القروض بالجمعيا ت - 268 جمعية – مضيفا أن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة، التى تغطى 24 محافظة وجارى التنسيق مع المحافظات المتبقية لتنفيذ المشروع بها 81 ألف 715 مستفيد.

واضاف حمودة أن حجم القرض يتراوح بين الف وعشرة الاف جنية وتتنوع المشروعات التي تمول من خلال البرنامج ما بين المشروعات التجارية والمشروعات الخدمية و البيئية و والمشروعات الحرفية اضافة الى تنفيذ مشروعات تنموية تحتاجها البيئة المحلية لافتا الى ان هناك اهتمام بدعم تنفيذ مشروع " قرية واحدة منتج واحد " لدعم التجمعات الانتاجية من خلال اقامة تحالفات انتاجية وتوفير مصادر تسويقية طويلة الاجل مع تيسير التعاملات المالية وغيرها من الخدمات حيث قام البرنامج بتمويل قريتى النساجون 1و2 بمحافظة سوهاج للحفاظ على مهنة النسيج اليدوى بتمويل قدره 2,5 مليون جنيه وجارى التوسع فى بعض القرى المجاورة التابعة لمدينة اخميم كما تم تمويل مشروعات الخوص بقرية الاعلام بمبلغ 250 الف جنيه والفخار البلدى بقرية النزلة بمبلغ 250 الف جنيه اضافة الى تمويل قرية العجميين لصناعة منتجات الجريد بمبلغ 250 الف جنيه هذا بالإضافة إلي منحة من مؤسسة دروسوس السويسرية قدرها ١٥٠ الف دولار لتطوير حرفتي الفخار والخاص في قريتي النزلة والإعلام بالفيوم ومنحة أخري وقدرها ٦ مليون جنيه من مؤسسة بنك كريدي اجريكول لتمكين المرأة في القري الأشد فقراً