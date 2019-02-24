"عشان يتشهر".. تجديد حبس سائق صنع عبوة هيكيلة ووضعها بمدرسة ابنته بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، بعدما أدعى عثوره على عبوة ناسفة داخل دورة مياه إحدى المدارس بمنطقة إمبابة، كان قد أعدها بنفسه سلفًا من أجل اكتساب الشهرة والحصول على مكافأة.

وكانت التحقيقات كشفت أن المتهم أدعى عثوره على عبوة ناسفة داخل دورة مياه إحدى المدارس بمنطقة إمبابة، رغم إعداده لها سلفًا، وتعامل مع العبوة بوضع برميل حديدى عليها لتقليل مداها وفق مزاعمه.

وتابعت التحقيقات، أنه تبين أن البلاغ غير حقيقى وأن العبوة تم إعدادها عن طريق المتهم باستخدامه قطع خشبية وتايمر وربطهم بـ"شيكرتون"، وأن هدفه من وراء تلك الفعلة هو الظهور بمظهر البطل واكتساب شهرة ومكافاة من الدولة.