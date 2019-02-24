عز الدين أبو ستيت يكشف تفاصيل خطة "الزراعة والتموين" لضبط أسعار السلع

كتب أيمن رمضان

كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، عن خطة استراتيجية وجها بها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وزارتى "التموين ،والزراعة"، لضبط الأسعار فى الأسواق المصرية من أجل حماية المواطن المصرى من جشع الطامعين أو نقص المواد الغذائية.

وأوضح وزير الزراعة، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تغطية السلع التى يحتاجها المواطنين على مدار شهور السنة سواء الشتوية منها أو الصيفية، من خلال عمل خريطة زمنية للمحاصيل الشتوية والصيفية وحجم إنتاجها واحتياجات الأسواق المصرية منها، من أجل استغلال الصوب الزراعية التى تم إنشائها مؤخراً فى إنتاج هذه المحاصيل.

وأكد "أبو ستيت"، أن التعاون فى العمل بين وزارتى "الزراعة، والتموين"، يهدف إلى ضبط ضبط الأسعار والتخفيف على المواطن المصرى وتوفير كل ما يلزم له من سلع ومستلزمات، مناشدا المواطنين فى حال وجود نقص فى بعض السلع عليهم استخدام مواد بديلة، وتابع: "يعنى لو فيه شئ فى الطماطم نستخدم الصلصة".