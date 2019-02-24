video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 01:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عز الدين أبو ستيت يكشف تفاصيل خطة "الزراعة والتموين" لضبط أسعار السلع

الأحد، 24 فبراير 2019 01:25 ص
عز الدين أبو ستيت يكشف تفاصيل خطة "الزراعة والتموين" لضبط أسعار السلع الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، عن خطة استراتيجية وجها بها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وزارتى "التموين ،والزراعة"،  لضبط الأسعار فى الأسواق المصرية من أجل حماية المواطن المصرى من جشع الطامعين أو نقص المواد الغذائية.

وأوضح وزير الزراعة، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تغطية السلع التى يحتاجها المواطنين على مدار شهور السنة سواء الشتوية منها أو الصيفية، من خلال عمل خريطة زمنية للمحاصيل الشتوية والصيفية وحجم إنتاجها واحتياجات الأسواق المصرية منها، من أجل استغلال الصوب الزراعية التى تم إنشائها مؤخراً فى إنتاج هذه المحاصيل.

وأكد "أبو ستيت"، أن التعاون فى العمل بين وزارتى "الزراعة، والتموين"، يهدف إلى ضبط ضبط الأسعار  والتخفيف على المواطن المصرى وتوفير كل ما يلزم له من سلع ومستلزمات، مناشدا المواطنين فى حال وجود نقص فى بعض السلع عليهم استخدام مواد بديلة، وتابع: "يعنى لو فيه شئ فى الطماطم نستخدم الصلصة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة : البدء فى التخلص من مخلفات المبيدات الشهر المقبل

وزير الزراعة ضيف "مصر النهاردة" فى أول حوار له.. الليلة

وزير الزراعة

اخبار مصر

التموين




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة