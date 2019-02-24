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طمعنجى بناله بيت فلسنجى سكن فيه.. تاجر آثار يسقط فى يد عصابة والأمن يضبطهم

الأحد، 24 فبراير 2019 12:41 م
طمعنجى بناله بيت فلسنجى سكن فيه.. تاجر آثار يسقط فى يد عصابة والأمن يضبطهم أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى انتحل صفة رجال الشرطة للاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص يتاجر فى الآثار بالإسكندرية.
 
 
تلقى قسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من الأهالى بوجود مشاجرة خلف الموقف الجديد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أكد مواطن أن صديقه "خميس.أ" اتصل به وأبلغه بقيام أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" بعرض قطعة أثرية من الذهب مقابل مبلغ مالى 250 ألف جنيه، واتفق معه على التقابل مع ذلك الشخص بالمنطقة محل البلاغ لشراء تلك القطعة، وعند حضورهم فوجئوا بقيام 7 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بإستيقافهم مُدعيين أنهم من رجال الشرطة، وقاموا بالاستيلاء منهم على المبلغ المالى، فارتاب فيهم ونجح فى ضبط اثنين منهم وهرب الباقيين وتم ابلاغ الشرطة ضبطتهم.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

يستاهلوا

جامد العنوان جدا. لخصت الموضوع كله في كلمتين. استاذ يا استاذ. الله ينور

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